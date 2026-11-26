Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил до конца 2026 года расширить региональную программу ежемесячной компенсации ипотечных платежей для медицинских работников. Решение принято по итогам личного приёма граждан, сообщили в правительстве региона.

К главе края обратилась семья молодых врачей Камчатской краевой больницы, несколько лет назад переехавших на полуостров из Сибири. Медики приобрели квартиру в строящемся доме, однако действующие условия программы не позволили им воспользоваться мерой поддержки.

По поручению губернатора в программу внесут изменения, которые позволят компенсировать ипотечные платежи при покупке строящегося жилья как в многоквартирных домах, так и при индивидуальном жилищном строительстве. Обновлённые правила будут иметь обратную силу и распространятся на медработников, которые ранее оформили ипотеку на этапе строительства и уже заселились в свои квартиры.

«Важно сделать так, чтобы медики могли воспользоваться этой мерой поддержки независимо от того, приобретается готовое или строящееся жильё, и вне зависимости от формы договора», — подчеркнул Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что изменения позволят поддержать целый ряд семей медицинских работников и создать дополнительные условия для закрепления молодых специалистов на Камчатке.

Сегодня региональную компенсацию ипотечных платежей получают уже более 50 врачей и специалистов среднего медицинского звена. Ещё сотням медработников краевые власти помогают оплачивать аренду жилья.

Поддержка медицинских кадров остаётся одним из приоритетов правительства Камчатского края и способствует повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей полуострова.