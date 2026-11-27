В следующем году на базе горнолыжной школы «Эдельвейс» откроется отделение фристайла. Инициатива по развитию этого спортивного направления на площадке «Экстрим» поступила от спортсменов и тренеров, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Накануне состоялась встреча с представителями краевой федерации фристайла — Людмилой и Сергеем Парфёновыми. Они уже несколько лет активно развивают фристайл на полуострове и добились заметных результатов.

«Интерес к фристайлу в регионе стабильно растёт, а у федерации сформировалась сильная команда спортсменов. Создание отделения позволит выстроить системную подготовку атлетов и создать условия для того, чтобы камчатские спортсмены выступали на всероссийских соревнованиях. Это только первый шаг. Будем планомерно помогать с развитием инфраструктуры, чтобы отделение фристайла развивалось и набирало популярность в крае.», - отметил губернатор.