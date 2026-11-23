Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Власти Камчатского края готовят новые ограничения на продажу алкоголя – проект соответствующего постановления сейчас вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, в регионе появится ещё один день, когда розничная продажа спиртного будет под запретом, – День физкультурника (вторая суббота августа). Он станет восьмым в списке «трезвых» дат. Сейчас ограничения уже действуют в День студента (25 января), в день последних звонков (конец мая), в Международный день защиты детей (1 июня), День молодёжи (последняя суббота июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября). С учётом новой даты суммарный период запрета впервые превысит неделю.

Кроме того, проект предусматривает дополнительные территориальные ограничения. В случае принятия документа будет запрещена продажа алкоголя в общежитиях Петропавловска‑Камчатского и Елизовского округа, а также в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Под запрет попадут и торговые точки в зданиях, где размещаются органы государственной власти и местного самоуправления.