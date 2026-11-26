Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. 40‑я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота объявила набор в свои подразделения беспилотных летательных аппаратов. Будущим бойцам предлагают не просто должность, а возможность с нуля освоить современные технологии: пройти обучение и научиться управлять беспилотными системами. В подразделении делают ставку на командную работу, а задачи требуют собранности, решительности и ответственности.

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Военнослужащие батальона БПЛА получают внушительный пакет поддержки. Сразу после заключения годового контракта выплачивается единовременная сумма – 3,4 миллиона рублей. Ежемесячное денежное довольствие может достигать 618,8 тысячи рублей, а за счёт высоких северных надбавок доход на Камчатке оказывается в два раза выше, чем на аналогичных должностях в Центральном, Северо‑Западном, Уральском и Южном военных округах.

Кроме финансового обеспечения, контрактникам предоставляют дополнительные социальные гарантии: земельный участок на территории Камчатского края; 1 миллион рублей на приобретение домокомплекта; участие в накопительно‑ипотечной системе –ежегодный взнос составит 411 тысяч рублей; списание просроченной задолженности по потребительским кредитам, ипотеке и займам – в пределах 10 миллионов рублей.

Подать документы и узнать подробности можно по следующим адресам в Петропавловске‑Камчатском:

проспект Победы, 49/1;

улица Ленинградская, 74/1;

улица Пограничная, 35.

Дополнительную информацию предоставят по бесплатному телефону 8‑800‑141‑00‑00, а также на официальном сайте и в чат‑боте.