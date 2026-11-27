Депутаты Камчатского края на очередной сессии приняли поправки, ограничивающие круг получателей региональных мер поддержки многодетных семей. Теперь льготы и выплаты из краевого бюджета смогут получать только граждане Российской Федерации, проживающие на полуострове.

Инициатива была подготовлена правительством края по поручению губернатора Владимира Солодова. Основанием для разработки закона стали обращения жителей региона в ходе прямой линии 21 октября: камчатцы подняли вопрос о справедливости предоставления преференций многодетным семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства.

Как отметил Владимир Солодов, защита интересов местных жителей остаётся приоритетом властей. По его словам, принятый закон отвечает запросам населения и обеспечивает справедливое распределение средств краевого бюджета — льготы должны работать в интересах граждан России, живущих на Камчатке.

Согласно новым нормам, право на региональную поддержку возникает после получения гражданства РФ и при соблюдении требования по сроку проживания в регионе — он составит три или пять лет, в зависимости от конкретной меры помощи.

Изменения распространяются на весь комплекс мер поддержки многодетных семей, финансируемых напрямую из бюджета Камчатского края.