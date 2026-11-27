Последние выходные осени принесут камчатцам весьма контрастную погоду: пока на юге полуострова снег будет сменяться дождём, на севере сохранятся морозы. В отдельных населённых пунктах ожидается усиление ветра до 16 м/с, следует из прогноза сервиса «Гисметео».

В Петропавловске-Камчатском в субботу ночью ожидается −5 градусов, днём воздух прогреется до +3. Вечером начнётся мокрый снег, который продолжится в воскресенье. Дневная температура 29 ноября также составит +3 градуса, к вечеру осадки прекратятся. Порывы ветра в субботу достигнут 14 м/с, в воскресенье — 11 м/с.

В Елизове выходные окажутся особенно тёплыми. В субботу после ночных −6 градусов столбики термометров поднимутся до +5, вечером пройдёт снег с дождём. В воскресенье потеплеет до +6 градусов, ожидается небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 10–12 м/с.

В Вилючинске 28 ноября ночью ожидается −4 градуса, днём — до +1. Вечером начнутся осадки в виде снега с дождём. В воскресенье ночью и утром температура составит −3 градуса, днём вновь потеплеет до +1. Наиболее ветреной окажется суббота — порывы достигнут 16 м/с.

В Усть-Камчатске суббота начнётся с морозов до −16 градусов и обойдётся без осадков. Днём потеплеет до −6 градусов. В воскресенье температура поднимется до −2, однако погода испортится: в течение суток ожидаются осадки, а к вечеру усилится снегопад. Порывы северного ветра достигнут 16 м/с.

В Усть-Большерецке практически все выходные будут снежными. В субботу температура составит −2…−4 градуса, наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером. В ночь на воскресенье потеплеет до нуля, возможны мокрый снег и туман. Днём похолодает до −2, к вечеру — до −5 градусов.

В Тигиле в субботу ночью столбики термометров опустятся до −12 градусов, днём поднимутся до −5. В течение суток будет идти небольшой снег. В воскресенье утром вновь похолодает до −12 градусов, днём ожидается −7. Ветер практически стихнет, существенных осадков не предвидится.

В Палане в субботу температура будет колебаться от −8 до −11 градусов, утром и днём ожидается снег. Порывы южного ветра достигнут 12 м/с. Воскресенье обойдётся без осадков, однако утром ударит мороз до −14 градусов. Днём потеплеет до −8, а к вечеру — до −3 градусов.