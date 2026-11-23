На Камчатке завершили расследование уголовного дела о хищении более 1,1 млрд рублей из бюджета. На скамье подсудимых окажутся двое бывших руководителей энергоснабжающей организации и двое предпринимателей. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, с 2019 года по февраль 2025-го обвиняемые искусственно завышали стоимость закупки и доставки топлива. Для этого они использовали подконтрольные фирмы, создавая видимость конкуренции при заключении контрактов.

При этом вместо дорогого дизельного топлива закупали более дешёвые нефтепродукты, в том числе судовое и реактивное топливо. После смешивания их выдавали за дизельное, а завышенные расходы включали в отчётность энергокомпании.

В результате увеличивались бюджетные субсидии, которыми компенсировали разницу между экономически обоснованными тарифами на электроэнергию и сниженными тарифами для потребителей. Ущерб бюджету превысил 1,1 млрд рублей.

Кроме того, двоих фигурантов обвиняют в отмывании похищенных денег. По данным следствия, они провели более 3,6 тысячи банковских операций и заключали фиктивные сделки.

Для возмещения ущерба имущество обвиняемых арестовали на сумму, сопоставимую с размером хищения. Дело направлено в суд, материалы в отношении ещё двух предполагаемых участников схемы расследуются отдельно. Один из фигурантов ранее уже получил обвинительный приговор.