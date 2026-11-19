На Камчатке матери четверых детей пришлось обращаться за помощью к прокурорам, чтобы получить право на положенное пособие. Женщина из села Долиновка столкнулась с трудностями при оформлении ежемесячной выплаты на ребёнка, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Для получения социальной поддержки многодетной матери необходимо было документально подтвердить, что последние три года она проживала на территории региона.

Женщина обратилась в прокуратуру Мильковского района. Сотрудники надзорного ведомства изучили обстоятельства дела и решили защищать её интересы в суде.

Прокурор направил заявление об установлении юридически значимого факта проживания в Камчатском крае и признании права женщины на получение социальной выплаты.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования.

Теперь, после вступления судебного решения в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

При этом в прокуратуре пока не уточнили, о какой сумме пособия идёт речь и когда именно деньги поступят многодетной матери.

Примечательно, что подобный случай уже произошёл на Камчатке летом. В июле 26-летняя жительница Петропавловска-Камчатского не смогла получить единовременное пособие при рождении первого ребёнка, поскольку ей также потребовалось подтвердить проживание в регионе за последние три года. Прокуратура собрала необходимые документы и обратилась в суд, который признал право молодой матери на выплату.

Подобные истории на Камчатке происходят не впервые.

Так, в августе 2026 года прокуратура помогла другой многодетной матери, которую исключили из списка претендентов на социальную выплату для погашения ипотеки. Причиной стало превышение допустимой площади жилья, находившегося в собственности семьи. После прокурорской проверки женщину восстановили в числе получателей поддержки.

В том же месяце в Петропавловске-Камчатском многодетной матери отказали в ежемесячном пособии из-за отсутствия в информационной системе сведений о доходах её супруга. Прокуратура обратилась в суд, который обязал назначить выплату с даты первоначального обращения.

А в октябре 41-летняя жительница Елизовского округа столкнулась с отказами в назначении детского пособия из-за отсутствия заработка. Женщина училась очно, однако Социальный фонд не учёл это обстоятельство из-за её возраста. Прокуратура оспорила такой подход в судебном порядке.