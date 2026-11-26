Жительнице Петропавловска-Камчатского помогли возобновить взыскание алиментов на содержание малолетнего сына. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Камчатском крае Евгению Беляеву, о чём он рассказал в своём Telegram-канале.

Исполнительное производство в отношении бывшего супруга женщины возбудили ещё в сентябре 2024 года. Однако с тех пор алименты практически не выплачивались. Последние частичные поступления были в декабре 2025 года и январе 2026 года.

По информации заявительницы, отец ребёнка отбывает наказание в исправительном учреждении и получает доход, однако деньги на содержание сына из его заработка не удерживались.

Евгений Беляев обратился к руководителю регионального управления Федеральной службы судебных приставов с просьбой разобраться в ситуации. В ходе ведомственной проверки подтвердилось, что приставы приняли не все необходимые меры для взыскания алиментов.

После вмешательства омбудсмена сотрудники ведомства установили место отбывания наказания должника, рассчитали задолженность и вынесли постановление об удержании средств из его доходов. Необходимые документы уже направлены в исправительное учреждение для исполнения.

Размер накопившейся задолженности и сроки поступления денег матери ребёнка не уточняются.