На Камчатке появилась необычная видеоблогерша — лисица по кличке Виктория, которая показала свою повседневную жизнь от первого лица. Благодаря миниатюрной камере на ошейнике учёным удалось побывать в лисьей норе, увидеть ночную охоту и узнать, чем занимается рыжая обитательница тундры вдали от человеческих глаз, сообщили в Кроноцком заповеднике.

Съёмки проходили минувшим летом в Кроноцко-Богачёвской тундре, где отмечается самая высокая плотность лисиц на территории заповедника. Правда, стать звездой научного кино Виктория согласилась далеко не сразу: несмотря на доверие к людям, хитрая хищница долго обходила стороной клетку-ловушку. В конце концов учёным удалось надеть на неё ошейник с экшн-камерой, которая не мешала зверю заниматься своими лисьими делами.

«После того как эта лиса мужественно прогнала от кордона росомаху, мы назвали её Викторией, победительницей. Дулась она на нас недолго. Сейчас приходит, наблюдает за жизнью на кордоне. Наверное, понимает, что сделала важное для науки дело», — рассказал государственный инспектор Кроноцкого заповедника Константин Лепский.

Видеодневник Виктории получился весьма насыщенным: в кадр попали подземные апартаменты лисицы и её ночные гастрономические приключения, во время которых хищница раздобыла птичье яйцо и птенца кулика. В конце июля камеру заменили GPS-трекером, который фиксировал местоположение зверя каждые две минуты. Выяснилось, что в распоряжении рыжей путешественницы находятся как минимум три норы, а её владения простираются на несколько километров.

К концу августа Викторию потянуло на приключения: она стала отправляться на особенно дальние прогулки и даже переплыла реку Кроноцкую. Кроме того, учёные выяснили, что лисица предпочитает ночной образ жизни.

Сейчас исследовательское оборудование с рыжей видеоблогерши уже сняли, но завершать общение с людьми она не спешит — Виктория по-прежнему навещает сотрудников кордона «Аэродром».