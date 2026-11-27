Некоммерческая организация «Территория добра Камчатка» принимает участие в конкурсе-премии «Безграничные возможности». Объединение было создано по инициативе добровольцев храма Петра и Павла при поддержке бизнеса, сообщили в правительстве Камчатского края.

Свою волонтёрскую деятельность добровольцы начали ещё во время пандемии. Со временем организация расширила направления работы и реализовала ряд грантовых проектов, направленных на поддержку жителей полуострова.

Одним из них стал «Маяк надежды и добра». В рамках проекта для людей с инвалидностью и представителей старшего поколения организуют занятия лечебной физкультурой, экотерапию и культурные мероприятия.

«Любой человек нуждается в какой бы то ни было поддержке. Любое доброе дело иногда начинается с препятствий. И, конечно, наша задача, наш долг обязательно помочь тому, кто нуждается в поддержке», — подчеркнула директор организации Антонина Федосова.

Помощь добровольцев доступна всем нуждающимся независимо от их принадлежности к храму. Поддержку получают пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малоимущие семьи, а также камчатцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Приём заявок на конкурс-премию «Безграничные возможности» продолжается до 30 ноября 2026 года. Жители и организации Камчатского края могут представить личные истории успеха и инклюзивные проекты в 12 номинациях, объединённых в две категории — «Люди без границ» и «Норма жизни».

Генеральным партнёром конкурса выступает благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Подать заявку можно на официальном сайте конкурса, дополнительную информацию предоставят по телефону +7 (4152) 23-20-11 (доб. 210).