Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Андрей Копылов и депутат Валентин Павленко («Единая Россия») в ходе рабочей поездки в Мильково встретились с волонтёрской группой «Камчатка накормит» и передали продукты для производства питания бойцов на передовой.

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С 2023 года неравнодушные мильковчане производят сухие супы и другие продуктовые заготовки для питания бойцов в полевых условиях. Волонтёры фасуют супы быстрого приготовления и каши из овощей, зелени и сушёного мяса, а также делают витаминные чаи с камчатскими ягодами.

«Хочется накормить как можно больше ребят – вкусно, по-домашнему, сытно. Стараемся, чтобы питание было разнообразным», – рассказала организатор «Камчатка накормит» Светлана Панкина.

Недавно мильковчане освоили новую линейку – готовые обеды в «реторт-пакетах», которые можно подогреть даже на солнце или на окопной свече. Всё стерилизуется в автоклаве при 120 градусах. Сейчас жители села производят 650–900 порций еды каждый месяц, комплектуют их в посылки и отправляют на передовую.

«Реторт-пакеты, в основном, идут для ребят на передовых позициях: к ним ни подъехать, ни подобраться, и это питание им сбрасывают на дронах», – рассказал Марат Панкин.

Парламентарии передали волонтёрам продукты, необходимые для производства, а также поблагодарили жителей за их труд.

«Было очень неожиданно и трогательно получить такую ценную помощь от депутатов Законодательного Собрания. Нам привезли куриные грудки для изготовления сублимированных супов и сушёного мяса. Это очень большое подспорье, и будем рады, если ещё раз нас так порадуют», – поблагодарила Светлана Панкина.

Волонтёры, в свою очередь, рассказали депутатам, что планируют увеличить объёмы производства и подключить второй автоклав. Депутаты Заксобрания пообещали и в дальнейшем помогать группе «Камчатка накормит».