Грустный стул — частая жалоба жителей северных регионов, и виноват тут не только холод. Клетчатка — «невидимый» компонент растительной пищи, который человеческий желудок не переваривает, зато кишечник на ней буквально живёт. Она удерживает воду, увеличивает объём содержимого, разгоняет перистальтику, сглаживает скачки сахара и холестерина после еды и позволяет дольше не вспоминать о еде. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики объясняют, как набрать её норму в условиях Камчатки.

Хорошая новость: экзотика не нужна. Гречка, овсянка, перловка, фасоль, чечевица, картофель, морковь и свёкла — бюджетная база пищевых волокон. Зимой выручают и замороженные овощи, ягоды и грибы: после шоковой заморозки они сохраняют большую часть волокон и витаминов, а стоят заметно дешевле «свежего привоза».

Только не бросайтесь в омут с головой: добавляйте клетчатку постепенно, в течение одной‑двух недель, советуют специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Резкий переход на отруби и бобовые грозит вздутием и спазмами — кишечник не благодарит за шоковую терапию. И не забывайте про воду: без нормального питьевого режима волокна работают вхолостую, а то и замедляют стул.

Регулярное питание, движение и обильное питьё — три кита хорошего пищеварения. А кардинальные перемены в рационе лучше согласовать с врачом или диетологом.