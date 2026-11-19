Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 26 ноября проведёт прямой эфир для жителей региона. Трансляция в формате звонка в мессенджере MAX начнётся в 19:00.

Камчатцы могут заранее направить главе региона свои вопросы. Сделать это можно под публикацией в соцсетях губернатора или через чат-бот обратной связи.

«Также обязательно отвечу на сообщения, которые поступят непосредственно во время эфира. До встречи!» – написал Владимир Викторович.

Напомним, губернатор регулярно проводит прямые эфиры, во время которых жители чаще всего поднимают вопросы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и др.