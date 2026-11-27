В Петропавловске-Камчатском дорожное предприятие «Спецдорремстрой» возвращается к полноценной работе после финансового кризиса. Городским властям удалось предотвратить банкротство стратегически важной для краевой столицы организации, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Глава региона встретился с коллективом предприятия и обсудил перспективы его дальнейшей работы. Сейчас администрация Петропавловска-Камчатского помогает организации заключать контракты, которые позволят обеспечить регулярное финансирование и стабильную загрузку.

«Важнейшая задача ответственных — сделать выводы и не допустить повторения кризиса. Со стороны руководства города нужно обеспечить организацию стабильной загрузкой и работой, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, а улицы содержались в порядке», — подчеркнул Владимир Солодов.

Особое значение восстановление работы предприятия имеет в преддверии зимы, когда от дорожных служб требуется оперативная реакция на снегопады и циклоны. По словам губернатора, «Спецдорремстрой» должен стать конкурентоспособной организацией, способной справляться с последствиями непогоды и обеспечивать качественное содержание городских улиц.