Сегодня вся страна, а вместе с ней и Камчатка, празднует День морской пехоты — праздник элиты Вооружённых Сил России. Для полуострова этот день особенно дорог: чёрный берет здесь по праву считают символом мужества и беззаветной преданности Родине.

В центре внимания — бойцы прославленной 40‑й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Сейчас они выполняют задачи на самых сложных и ответственных участках специальной военной операции. На их счету — подвиги при освобождении Курской области и Горнальского монастыря, в сражениях за Угледар и Урожайное, а также на других ключевых направлениях. Своим девизом «Где мы — там победа!» камчатские морпехи подтверждают каждый день.

За проявленный героизм бригада была удостоена почётного звания гвардейской и награждена орденом Жукова — соответствующее решение принял Президент Российской Федерации. Высочайшей награды — звания Героя России — удостоены десять бойцов бригады. Это повод для гордости всего края и важный пример для подрастающего поколения.

Профессионализм и отвагу камчатских морпехов неоднократно отмечал Верховный Главнокомандующий.

«От всей души поздравляю гвардейцев с праздником! Низкий поклон за мужество, верность присяге и самоотверженную службу. Ждём вас дома — с Победой! С Днём морской пехоты!».