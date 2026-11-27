Французский мотопутешественник и фотограф Терри Пажо во второй раз приехал на Камчатку. На этот раз иностранный гость решил познакомиться с жизнью местных оленеводов и увидеть отдалённые уголки полуострова.

Впервые француз посетил Камчатку в 2025 году. До этого он преодолел на мотоцикле более 24 тысяч километров, проведя в путешествии чуть больше двух лет.

За минувший год Терри побывал в нескольких странах Европы, посетил США, Мексику, Колумбию и увидел Амазонку. Вернувшись в Россию, путешественник вновь отправился на Камчатку, где провёл встречу с читателями краевой библиотеки.

Особое впечатление на иностранца произвели вулканы и зимние пейзажи Козыревска. Затем он отправился в Эссо, чтобы осуществить давнюю мечту — познакомиться с оленеводами.

Три дня француз провёл вместе с кочевниками: передвигался на гусеничном снегоходе, готовил еду на костре и увидел стадо численностью около тысячи оленей. Этот опыт путешественник назвал одним из самых удивительных в своей жизни.

По признанию Терри, отправляться в новые путешествия его заставляют любопытство и желание увидеть мир собственными глазами. Саму Камчатку француз считает уникальным и незабываемым местом.