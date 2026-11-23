Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией вокруг аварийного дома № 1 на улице Индустриальной в Петропавловске-Камчатском. Здание буквально разрушается на глазах, а его жители продолжают ждать расселения.

Двухэтажный дом построили в 1956 году. В нём расположены восемь квартир. По словам жильцов, обследование, проведённое в 2024 году, выявило серьёзные повреждения: в стенах появились сквозные трещины, фундамент просел, деревянные перекрытия и элементы крыши сгнили. Неисправны и инженерные коммуникации.

За последние два года состояние здания, как утверждают местные жители, стало ещё хуже. В одной из квартир батарея отопления отвалилась вместе с креплениями и кусками стены. Люди также жалуются на дыры в фасаде и протечки крыши, которые, по их словам, управляющая компания не устраняет.

Особое возмущение жильцов вызвали сроки переселения. По их словам, первоначально переезд в благоустроенные квартиры планировался на 2027 год, однако затем его перенесли на 2034-й. Люди опасаются, что старый дом просто не выдержит ещё восьми лет.

После появления информации о ситуации в СМИ следственное управление СК России по Камчатскому краю организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Кулакову доложить о её предварительных и окончательных результатах.

Кроме того, глава Следственного комитета потребовал сообщить, какие меры принимаются для обеспечения жильцов аварийного дома благоустроенными квартирами. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.