Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Студенты с Камчатки, Владивостока и Хабаровска представили администрации Петропавловска три цифровых решения, которые могут помочь городским службам эффективнее распределять ресурсы и планировать работу техники в период снегопадов.

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В течение недели 15 студентов изучали особенности организации зимней уборки в краевой столице: они выезжали на улицы города, обследовали проблемные участки, изучали ширину дорог и особенности проездов, общались с жителями и представителями коммунальных и дорожных служб.

В результате ребята создали три проекта: один посвящён маршрутизации и распределению задач для снегоуборочной техники, два – мониторингу ситуации и математическому моделированию. Все решения направлены на то, чтобы помочь определять приоритетность уборки.

Свои проекты студенты представили сотрудникам горадминистрации и профильных министеств. Будут ли чиновники внедрять IT-решения в работу этой зимой, не сообщается.