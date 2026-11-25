Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Студенты с Камчатки, Владивостока и Хабаровска представили администрации Петропавловска три цифровых решения, которые могут помочь городским службам эффективнее распределять ресурсы и планировать работу техники в период снегопадов.
В результате ребята создали три проекта: один посвящён маршрутизации и распределению задач для снегоуборочной техники, два – мониторингу ситуации и математическому моделированию. Все решения направлены на то, чтобы помочь определять приоритетность уборки.
Свои проекты студенты представили сотрудникам горадминистрации и профильных министеств. Будут ли чиновники внедрять IT-решения в работу этой зимой, не сообщается.