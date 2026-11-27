Заместитель председателя Городской думы Петропавловска Дарья Кадачигова проинспектировала работы на туристской тропе «На встречу с Тихим океаном».

По ее словам, несмотря на отставание от графика — оно вызвано объективными причинами, — подрядчики стараются завершить работы в сжатые сроки. Депутат отметила достаточно высокое качество исполнения, подчеркнув, что дальнейший темп во многом зависит от своевременной поставки необходимых материалов.

Параллельно ведётся планировка территории под туристическую инфраструктуру. В перспективе это позволит грамотно организовать пространство для отдыха гостей: объекты будут размещены упорядоченно, а пляж приобретёт благоустроенный вид.

Туристская тропа создаётся в рамках программы развития внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае.