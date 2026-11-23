Уполномоченный по правам человека Камчатского края Евгений Беляев взял под личный контроль ситуацию в селе Слаутное, где семья уже почти три недели не может похоронить умершего родственника. Глава региона обратился в Следственный комитет и полицию с просьбой помочь доставить тело на судебно-медицинскую экспертизу, о чём сообщил в своём MAX-канале.

Напомним, мужчина скончался в начале ноября прямо на улице, однако установить точную причину его смерти пока не удалось. Родственники рассказали, что тело не выдают для захоронения уже 18 дней. В самом Слаутном нет специалистов, которые могли бы провести необходимые исследования, а перевозка умершего в другой населённый пункт требует значительных затрат.

После того как история получила огласку, к губернатору обратилась бывшая супруга умершего. Солодов пояснил, что экспертиза необходима для исключения криминального характера смерти. Провести её можно в селе Каменском Пенжинского района либо в Тиличиках Олюторского района. Для перевозки тела власти намерены рассмотреть возможность привлечения грузовой авиации.

«Кроме того, обсудил с главой Пенжинского района Александром Болотновым вопрос обратной транспортировки умершего родственникам в село Слаутное после завершения всех необходимых процедур», — сообщил Владимир Солодов. Губернатор подчеркнул, что продолжит контролировать ситуацию до возвращения тела семье.

Проблема с организацией похорон в отдалённых сёлах Камчатки возникает не впервые. В ноябре 2025 года почти месяц не могли похоронить жителя Ачайваяма Бориса Маралькота. Тогда после общественного резонанса краевые власти организовали перевозку умершего в Тиличики для экспертизы и последующее возвращение в родное село.