Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Камчатского края на 2027–2029 годы сформирован с учётом прогнозируемой потребности жителей региона в медицинской помощи. Как заверили власти, документ полностью обеспечит оказание услуг по полису ОМС.

Доходы фонда запланированы на уровне 27 615,4 млн рублей в 2027 году, 29 310,1 млн рублей — в 2028 году и 31 063,6 млн рублей — в 2029 году. Рост по сравнению с предыдущими периодами составит 9,7 %, 6,1 % и 6,0 % соответственно. Основную часть поступлений обеспечит субвенция из Федерального фонда ОМС. Её размер рассчитан с учётом численности застрахованных жителей Камчатки, краевых коэффициентов дифференциации, доступности медпомощи и подушевых нормативов финансирования.

Главный приоритет — реализация территориальной программы ОМС. На неё направят 27 051,2 млн рублей в 2027 году, 28 723,8 млн рублей — в 2028‑м и 30 454,7 млн рублей — в 2029‑м. Это порядка 98 % всех расходов фонда. Средства позволят обеспечить все виды помощи в рамках базовой программы ОМС — в том числе высокотехнологичную, закупить лекарства для специализированной медпомощи, поддерживать зарплаты медперсонала на целевом уровне, а также оснащать медучреждения.

Отдельно за счёт нормированного страхового запаса предусмотрены средства на приобретение и ремонт оборудования: 77,0 млн рублей в 2027 году, 105,5 млн — в 2028‑м и 111,0 млн — в 2029‑м.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Камчатского края Александр Нохрин подчеркнул, что прирост финансирования гарантирует стабильную работу системы здравоохранения и позволит эффективно решать задачи по охране здоровья населения.

Директор Территориального фонда ОМС Камчатского края Наталья Александрович добавила, что рост бюджета поможет сохранить финансовую устойчивость системы ОМС и выполнить все обязательства перед жителями региона.

Контрольно‑счётная палата Камчатского края провела экспертизу проекта бюджета и подтвердила его соответствие бюджетному законодательству. По словам председателя палаты Константина Брызгина, параметры документа сохраняют положительную динамику доходов и расходов, а размер субвенции согласуется с проектом федерального бюджета. Палата рекомендовала законопроект к принятию.