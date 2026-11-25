В России может увеличиться стоимость банковских услуг из-за введения платы за проверку паспортных данных клиентов. МВД предложило взимать с кредитных организаций по 50 рублей за каждый соответствующий запрос, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас банки используют государственные информационные системы для проверки действительности паспортов, сведений о регистрации граждан и других данных. Такие проверки необходимы для идентификации клиентов и предотвращения мошеннических операций. По расчётам авторов проекта, новый платёж может приносить бюджету около 120 млрд рублей ежегодно.

Национальный совет финансового рынка и Ассоциация больших данных направили в Госдуму обращение с предложением законодательно запретить взимание платы за проверки, которые банки обязаны проводить по закону. Представители отрасли опасаются существенного увеличения расходов кредитных организаций.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что дополнительные издержки могут отразиться на стоимости финансовых услуг для населения. Кроме того, банки могут сократить количество необязательных проверок, что создаст дополнительные риски в борьбе с мошенничеством.