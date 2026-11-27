Российские банки обяжут передавать Федеральной налоговой службе информацию о безналичных покупках граждан в течение часа после оплаты. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Интерфакс».

Новые требования распространятся на оплату товаров и услуг банковскими картами, электронными деньгами, переводами и через Систему быстрых платежей. Сейчас сведения о таких покупках поступают налоговикам от продавцов через контрольно-кассовую технику.

При передаче информации будет указываться ИНН получателя платежа, а идентификационный номер покупателя налоговая сможет получить только с его согласия. Гражданам разрешат в любой момент давать и отзывать такое согласие через ФНС. Поправки касаются расчётов с организациями и предпринимателями, а не обычных денежных переводов между гражданами.

Для системно значимых банков обязанность передавать сведения об оплате картами введут с 30 сентября 2027 года. Для остальных кредитных организаций и других способов безналичной оплаты требования начнут действовать с 1 марта 2028 года.