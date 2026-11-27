«Ростелеком» отмечает 13-летие программы лояльности «Бонус» масштабным розыгрышем призов. До 20 декабря 2026 года участники акции могут побороться за главный приз — сертификат маркетплейса Ozon на 100 тысяч рублей.

Кроме того, каждую неделю компания разыгрывает сертификаты Ozon на 20 тысяч рублей, тысячу бонусов и наборы ёлочных игрушек. Принять участие в акции могут клиенты, которые обменивают накопленные бонусы на скидки при оплате услуг оператора или предложения партнёров.

Для подключения к программе достаточно зарегистрироваться в разделе «Бонус» личного кабинета или мобильного приложения «Мой Ростелеком». За регистрацию клиенты получают 200 приветственных бонусов, а в день рождения — ещё 300.

Дополнительные бонусы начисляются за регулярную оплату, подключение новых услуг и использование предложений партнёров. При оплате через Систему быстрых платежей действует повышенный кешбэк.

«Ключевая цель программы лояльности — сделать ее полезной для клиентов и эффективной для бизнеса. Мы предлагаем клиенту простые и понятные правила начисления и списания бонусов», — рассказала руководитель программы лояльности «Бонус» компании «Ростелеком» Диана Лурье.

Программа заработала в 2013 году. Сегодня к ней присоединились уже 4,5 миллиона клиентов по всей России. В 2026 году она получила три профессиональные награды.

В конце октября «Ростелеком» перевёл программу лояльности на новую систему управления, разработанную на отечественном программном обеспечении. Обновление платформы позволит расширить перечень предложений партнёров и развивать персонализированные сервисы для абонентов.

Подробнее об условиях праздничной акции можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».

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