После массового заболевания учеников и сотрудников школы № 3 в Петропавловске-Камчатском следователи начали проверку. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Петропавловске-Камчатском выясняют обстоятельства массового заболевания детей и сотрудников школы № 3. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 32 человека, сообщили в Следственном комитете России.

13 ноября признаки острой кишечной инфекции выявили у 28 школьников и четырёх работников образовательного учреждения.

К счастью, госпитализация никому не потребовалась. Все заболевшие получили медицинскую помощь амбулаторно.

После появления сообщений о происшествии в интернете следственные органы Камчатского края организовали проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователям предстоит установить обстоятельства заболевания и выяснить, были ли допущены нарушения требований безопасности.

Ситуация дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Кулакову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Причина массового заболевания пока официально не названа. Проверка продолжается.