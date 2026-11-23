В Вилючинске планируют восстановить работу муниципального предприятия «Автодор», которое раньше занималось ремонтом дорог и уборкой снега. Для этого городу потребуется новая коммунальная техника, деньги на которую рассчитывают получить из краевого бюджета.

Вопрос поднял местный житель, ветеран боевых действий Константин Разуваев. Он выступил во время общественного обсуждения проекта бюджета Камчатского края на 2027–2029 годы, организованного по инициативе председателя Законодательного собрания Сергея Меркулова.

«Раньше у нас было предприятие МУП „Автодор“. Оно занималось дорожными работами: расчисткой снега, укладкой асфальта. Есть ли планы по его возрождению и откуда появится техника для его работы? Я посчитал важным задать вопрос и услышать ответ, потому что качество дорог волнует не только меня – я работаю инструктором в автошколе, но и всех жителей Вилючинска», – сказал Разуваев.

Глава Вилючинского городского округа Олег Бондаренко подтвердил, что администрация рассматривает возможность возобновления работы предприятия. Однако для закупки необходимой техники муниципалитету потребуется финансовая поддержка региона.

В краевом парламенте инициативу поддержали. Председатель комитета по бюджету Сергей Лозовский сообщил, что предложение направят в правительство Камчатки вместе с другими обращениями жителей.

«Предложение актуальное, оно отвечает потребностям муниципалитета. Заксобрание направит это предложение в числе других, выдвинутых людьми, Правительству края для решения столь важного для Вилючинска вопроса. Уверены, что финансирование для покупки коммунальной техники будет заложено в бюджете уже на 2027 год», – сказал Сергей Лозовский.

Сам Константин Разуваев положительно оценил возможность напрямую обсудить с представителями власти вопросы, которые волнуют горожан.

«Мне понравился такой публичный формат, потому что и я, и другие граждане смогли задать вопросы задать вопросы и получить ответы. Плюс мы, как жители, теперь понимаем, куда будут расходоваться бюджетные средства — это прозрачность, легитимность нашей власти», – отметил он.

Предложения жителей трёх крупнейших муниципалитетов Камчатки включили в проект рекомендаций краевому правительству при подготовке бюджета на 2027–2029 годы. Окончательное решение о выделении денег будет зависеть от утверждённых бюджетных расходов.

Принять закон о краевом бюджете депутаты планируют 27 ноября.