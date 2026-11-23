Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял ряд кадровых решений в составе правительства региона. По словам главы региона, они позволят укрепить команду и усилить работу по важным направлениям.

Так, Иван Петрович Джуляк назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора – руководителя администрации губернатора края.

«В качестве моего полномочного представителя он долгое время координировал работу правительства на территории Донецкой Народной Республики. С 2022 года Иван Петрович находился преимущественно на передовой и не только взаимодействовал с камчатскими бойцами, но и руководил работой по восстановлению объектов в городах и посёлках приграничной зоны спецоперации, пострадавших от обстрелов ВСУ. Его серьёзный управленческий опыт работы теперь будет применен в руководстве аппаратом края», – сказал Владимир Солодов.

Он также подчеркнул, что необходимо усиливать здравоохранение.

«Дефицит медиков, лекарственное обеспечение, специфика работы на Севере и модернизация больниц – сложные и чувствительные для людей вопросы, которые требуют постоянного внимания. Поэтому принял решение объединить должности заместителя председателя правительства и министра здравоохранения, чтобы сосредоточить всю полноту ответственности в одних руках. На этот пост назначен Александр Владимирович Нохрин. Статус зампреда позволит ему исключить лишние бюрократические согласования и оперативнее устранять накопившиеся проблемы отрасли», – прокомментировал губернатор.

Кроме того, с 1 декабря министром по внутренней политике и развитию Корякского округа станет Сергей Борискин. Ранее он работал в городской администрации.

Пост руководителя Камчатского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» займёт Наталья Шевель.