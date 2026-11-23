Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил Александра Нохрина заместителем председателя правительства региона — министром здравоохранения. К новым обязанностям он приступил 23 ноября.

Для Нохрина специально объединили две должности. Теперь он будет не только руководить краевым Минздравом, но и напрямую участвовать в принятии решений на уровне руководства правительства. По замыслу властей, это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой больниц, нехваткой врачей и медицинским обслуживанием жителей.

Раньше между министром здравоохранения и руководством края существовала дополнительная ступень согласований. Теперь её убрали, чтобы сократить время на принятие решений и быстрее реагировать на обращения пациентов и медработников.

«Здравоохранение остаётся одной из самых чувствительных сфер для жителей Камчатки и требует максимального внимания», — подчеркнул Владимир Солодов.

Губернатор также поблагодарил Викторию Сивак, которая ранее курировала здравоохранение. Теперь она сосредоточится на поддержке семей с детьми и решении демографических вопросов.

Что известно об Александре Нохрине

Александр Нохрин родился 11 сентября 1975 года. Он окончил Омскую государственную медицинскую академию и в 1998 году начал работать врачом-реаниматологом в Тюменской области.

За более чем 25 лет работы в медицине Нохрин прошёл путь от практикующего врача до руководителя крупных медицинских учреждений. Он имеет звание «Отличник здравоохранения Российской Федерации», а также опыт работы депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Во время работы в ХМАО Нохрин занимался вопросами нехватки медицинских кадров. В частности, участвовал в развитии программ подготовки специалистов по направлению «Сестринское дело».

Министерство здравоохранения Камчатского края он возглавил 2 февраля 2026 года. Таким образом, к моменту нового назначения Нохрин проработал руководителем ведомства менее десяти месяцев.

По данным краевого правительства, за это время удалось добиться увеличения притока медицинских специалистов. В 2026 году число прибывших на Камчатку медработников впервые за долгое время превысило количество уехавших.

Также в регионе продолжились ремонты больниц и обновление медицинского оборудования. В частности, Камчатская краевая детская больница получила несколько десятков новых аппаратов для диагностики и лечения пациентов.

Ещё одним направлением стало развитие телемедицины. Камчатские врачи начали чаще консультироваться со специалистами ведущих федеральных клиник, чтобы получать помощь при лечении сложных заболеваний. Кроме того, по информации правительства, в крае увеличилось количество высокотехнологичных операций, которые теперь можно проводить без отправки пациентов в другие регионы.

Теперь Александру Нохрину предстоит отвечать за работу всей системы здравоохранения Камчатки уже в статусе заместителя председателя правительства.