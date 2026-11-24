Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. 25 ноября состоится внеочередная 43‑я сессия Городской Думы Петропавловск‑Камчатского городского округа. В повестке – 13 вопросов, среди которых – корректировки бюджета и изменения в земельном налоге.

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Ключевым пунктом станет обсуждение проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ ориентирован на устойчивое развитие города: власти намерены сохранить социальный вектор расходов, обеспечить сбалансированность бюджета за счёт контроля дефицита и более рационального использования средств, а также повысить прозрачность планирования. Отдельное внимание уделено улучшению качества жизни горожан – через развитие комфортной городской среды, предоставление доступных муниципальных услуг и реализацию национальных и региональных проектов с учётом реальных финансовых возможностей округа.

Ещё один блок вопросов касается расширения наградной системы города. Депутаты рассмотрят положения о двух новых нагрудных знаках.

Нагрудным знаком «Меценат года» планируют награждать тех, кто в течение предшествующего года внёс заметный вклад в развитие культуры и искусства, поддержку образовательных инициатив в сфере культуры, а также в сохранение культурного наследия Петропавловска.

Знак «Благотворитель года» предназначен для кандидатов, которые помогли сделать городскую среду комфортнее: улучшили санитарное и эстетическое состояние территорий и объектов, в том числе зон общего пользования, и тем самым способствовали повышению качества жизни жителей округа.