Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили и пресекли противоправные действия жителя Вилючинска. Мужчина подозревается в распространении экстремистских материалов в интернете, сообщили в пресс‑службе ведомства.

Новость по теме Жителя Петропавловска задержали за вербовку в экстремистскую организацию

По данным следствия, подозреваемый публиковал текстовые сообщения в семи группах одной из социальных сетей. В размещённых материалах содержались призывы к насильственным действиям в отношении людей по признаку национальной принадлежности, они были мотивированы ненавистью и враждой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Сейчас правоохранители проводят оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Жителю города подводников грозит лишение свободы на срок до пяти лет.