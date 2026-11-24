Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили и пресекли противоправные действия жителя Вилючинска. Мужчина подозревается в распространении экстремистских материалов в интернете, сообщили в пресс‑службе ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Сейчас правоохранители проводят оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.
Жителю города подводников грозит лишение свободы на срок до пяти лет.