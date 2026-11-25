Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23‑летней жительницы Елизово. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряжённых с жестоким обращением с ребёнком (ст. 156 УК РФ).

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Как установило следствие, с ноября 2024 года по август 2026 года елизовчанка не создавала дочери необходимых условий для содержания, воспитания и развития. Женщина оставляла малолетнюю девочку без присмотра во время игр и прогулок, тем самым подвергая её жизнь и здоровье опасности. Кроме того, при наличии у ребёнка травм мать не обращалась своевременно за медицинской помощью.

Критической точкой стало августовское происшествие: девочку госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями, включая перелом левой плечевой кости. После выявления обстоятельств ребёнка изъяли из семьи и передали под предварительную опеку близкого родственника. Позднее суд ограничил женщину в родительских правах в отношении дочери.

Елизовчанка признала вину в инкриминируемом ей преступлении. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.