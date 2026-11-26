Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске нетрезвый водитель может лишиться прав на четыре года и заплатить штраф в 90 тысяч.

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Инцидент прозошёл 21 ноября в 23:42 на улице Абеля. Сотрудники ДПС остановили внедорожник Suzuki Jimny. За рулём находился 37‑летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Его сразу отстранили от управления машиной. Однако сразу после оформления мужчина вновь сел за руль этого же автомобиля и попытался уехать, его снова остановили инспекторы Госавтоинспекции.

На нарушителя составили два административных протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования). Поскольку каждое правонарушение рассматривается отдельно, санкции применяются за оба эпизода.

По закону за один такой отказ грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. С учётом двух протоколов общая сумма штрафа составит 90 000 рублей, а сроки лишения прав будут суммироваться – в итоге мужчина может остаться без права управления транспортом на период от 3 до 4 лет.