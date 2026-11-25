Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Прокуратура Елизовского городского поселения выявила серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства в работе органов местного самоуправления. В центре проверки оказался председатель местной Контрольно‑счётной палаты.
Как установили в прокуратуре, руководитель контрольного органа исполнял свои обязанности при наличии личной заинтересованности и конфликта интересов – это и стало основанием для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия.
Ещё в феврале прокурор направил представление в Собрание депутатов с требованием освободить чиновника от должности. Однако депутаты не приняли соответствующее решение.
Елизовский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. При этом решение суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, руководитель контрольно-счётной палаты Владимир Кекух попал под следствие по громкому земельному уголовному делу, связанному с незаконной продажей участком. Некоторые фигуранты уже осуждены: экс-глава Елизова Владислав Масло получил 5,5 лет строгого режима за хищение 69 земельных участков на 199 млн рублей, замглавы Елизова Прочко получил 7,5 года за земельные махинации и взятки.