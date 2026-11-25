Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Прокуратура Елизовского городского поселения выявила серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства в работе органов местного самоуправления. В центре проверки оказался председатель местной Контрольно‑счётной палаты.

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В отношении чиновника возбуждено уголовное дело: его подозревают в растрате, превышении должностных полномочий, получении взятки и незаконном распоряжении муниципальным имуществом. Сейчас материалы дела рассматривает суд.

Как установили в прокуратуре, руководитель контрольного органа исполнял свои обязанности при наличии личной заинтересованности и конфликта интересов – это и стало основанием для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия.

Ещё в феврале прокурор направил представление в Собрание депутатов с требованием освободить чиновника от должности. Однако депутаты не приняли соответствующее решение.

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Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с административным иском. Прокуратура потребовала признать бездействие Собрания депутатов незаконным, досрочно прекратить полномочия председателя КСП в связи с утратой доверия, внести сведения об увольнении в трудовую книжку и направить данные в уполномоченный орган для включения в специальный реестр.

Елизовский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. При этом решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, руководитель контрольно-счётной палаты Владимир Кекух попал под следствие по громкому земельному уголовному делу, связанному с незаконной продажей участком. Некоторые фигуранты уже осуждены: экс-глава Елизова Владислав Масло получил 5,5 лет строгого режима за хищение 69 земельных участков на 199 млн рублей, замглавы Елизова Прочко получил 7,5 года за земельные махинации и взятки.