Елизовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы Елизовского городского поселения Артёма Гаглошвили более 1,5 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, речь идёт о незаконных выплатах из муниципального бюджета и процентах за пользование чужими денежными средствами.

Нарушения выявили в ходе проверки соблюдения бюджетного и антикоррупционного законодательства. Леонид Богратеон, временно исполнявший обязанности главы муниципалитета, распорядился выплатить своему непосредственному руководителю Гаглошвили премии и дополнительную материальную помощь на общую сумму свыше миллиона рублей.

Поводом для выплат стала «трудная жизненная ситуация», в которой оказался чиновник. На тот момент Гаглошвили находился под домашним арестом по уголовному делу. Кроме того, деньги якобы требовались ему на лечение заболевания.

Прокуратура признала выплаты незаконными и обратилась в суд с требованием возместить ущерб муниципальному бюджету. Суд удовлетворил иск, однако решение пока не вступило в законную силу.

Ранее за превышение должностных полномочий, присвоение и растрату Леонида Богратеона приговорили к шести годам колонии общего режима. Ему также запретили в течение двух лет занимать определённые должности. В апреле 2026 года приговор вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2024 года самого Гаглошвили приговорили к трём годам лишения свободы условно за хулиганство. Поводом для уголовного преследования стал конфликт на базе отдыха летом 2023 года, во время которого чиновник несколько раз ударил мужчину по голове. В январе 2025 года дома и в рабочих кабинетах Гаглошвили и Богратеона прошли обыски.

В настоящее время бывший глава Елизова вновь находится под уголовным преследованием. Его обвиняют в получении взятки в виде семи земельных участков стоимостью более 14 млн рублей, превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств.

В конце октября 2026 года уголовное дело передали в суд. Сам Гаглошвили свою вину не признал. На его имущество и земельные участки общей стоимостью более 83,7 млн рублей наложен арест.