Прокуратура Петропавловска‑Камчатского взяла на контроль выяснение всех обстоятельств дорожно‑транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний.

Авария произошла 26 ноября около 15:00 в районе дома на улице Чубарова. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» не уступил дорогу 7‑летнему мальчику, переходившему проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда ребёнок получил травму головы. Мальчику оказали первую медицинскую помощь, после осмотра нейрохирургом его направили в Камчатскую краевую детскую больницу.

В отношении водителя ведётся административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Прокуратура проследит за тем, как устанавливаются детали происшествия и каковы будут итоги проверки.