Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Учёные наблюдают признаки усиления активности вулкана Шивелуч в Усть‑Камчатском округе. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о свечении на новом куполе вулкана.

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По данным специалистов, продолжается рост лавового купола, этот процесс сопровождается мощными газопаровыми выбросами. В северной части купола формируется новый блок лавы. Спутниковые наблюдения подтверждают наличие термальной аномалии: 22 октября, а также в период с 25 по 29 октября на вулкане фиксировался участок с повышенной температурой.

Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. Возраст вулканического комплекса составляет 60–70 тысяч лет. Он включает в себя вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Сейчас именно Молодой Шивелуч остаётся в зоне повышенного внимания вулканологов.