Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Учёные наблюдают признаки усиления активности вулкана Шивелуч в Усть‑Камчатском округе. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о свечении на новом куполе вулкана.
Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. Возраст вулканического комплекса составляет 60–70 тысяч лет. Он включает в себя вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Сейчас именно Молодой Шивелуч остаётся в зоне повышенного внимания вулканологов.