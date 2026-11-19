Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. Вечером 18 ноября в Олюторском районе произошла трагедия – автомобиль Suzuki Escudo ушёл под лёд. Как сообщили в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю, машина провалилась в 300 метрах от устья реки Апука, всего в 2–3 метрах от пирса. В салоне находился мужчина.
Инспекторы Центра ГИМС напоминают: в это время года выход и тем более выезд на лёд крайне опасны. Специалисты призывают жителей не рисковать жизнью и соблюдать правила безопасности вблизи водоёмов.