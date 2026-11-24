Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске‑Камчатском расследуют уголовное дело о невыплате заработной платы – в нарушении подозревают генерального директора туристической компании. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

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По данным следствия, с июля 2021 года по март 2025 года руководитель не выплачивал зарплату коммерческому директору фирмы. За это время долг превысил 900 тысяч рублей. Чтобы подтвердить трудовые отношения и право на выплаты, пострадавшему пришлось обратиться в суд.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия и выясняют все обстоятельства ситуации.

Если вину директора докажут, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Кроме того, суд может запретить ему занимать определённые должности или вести деятельность в этой сфере также на срок до трёх лет.