Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске‑Камчатском расследуют уголовное дело о невыплате заработной платы – в нарушении подозревают генерального директора туристической компании. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия и выясняют все обстоятельства ситуации.
Если вину директора докажут, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Кроме того, суд может запретить ему занимать определённые должности или вести деятельность в этой сфере также на срок до трёх лет.