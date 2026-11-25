Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу направило в Елизовский районный суд заявление о привлечении к административной ответственности владельца личного подсобного хозяйства (ЛПХ) Елизовского района. Фермера подозревают в неповиновении законному распоряжению должностного лица, осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).

В хозяйстве содержится крупный рогатый скот. В рамках плана обязательных профилактических визитов на год проверка была запланирована на период с 21 сентября по 2 октября, владельца об этом заблаговременно уведомили. Однако при выездах инспекторов 23 и 28 сентября доступ на территорию ЛПХ предоставлен не был. По каждому из случаев составлен акт о воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия.

9 ноября старший государственный инспектор Управления оформил протокол об административном правонарушении, а 12 ноября материалы дела направили мировому судье Елизовского районного суда. Окончательное решение о привлечении к ответственности примет суд.

В Россельхознадзоре напоминают, что обязательный профилактический визит проводится независимо от согласия контролируемого лица – отказаться от него закон не позволяет (ч. 3 и 12 ст. 52.1 Федерального закона № 248‑ФЗ). Владельцы хозяйств обязаны обеспечивать доступ должностных лиц к объектам контроля.

Цель профилактических визитов – своевременно выявлять риски и предотвращать распространение болезней животных. Для Камчатки, где многие ЛПХ расположены в отдалённых районах, такой надзор особенно важен для поддержания эпизоотического благополучия территории.