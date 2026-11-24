Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске‑Камчатском дерево упало на линии электропередачи. Инцидент произошёл вблизи проезжей части у дома № 3 в переулке Заварицкого, рядом с магазином «Весь свет». Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ИНЦИДЕНТ КАМЧАТКА».

По данным местных жителей, ствол не просто упал, а задел провода, сейчас повреждённое дерево накренилось рядом с проезжей частью. Из‑за ветра сохраняется риск, что оно обрушится окончательно – это угрожает как пешеходам, так и автомобилистам.

Горожане просят коммунальные и аварийные службы оперативно устранить опасность. В целях безопасности пешеходам рекомендуют не приближаться к месту происшествия и обходить этот участок стороной, а также ни в коем случае не касаться проводов.