26 ноября 2026 года в 15:40 на 85‑м километре автодороги «Петропавловск‑Камчатский — Мильково» произошло ДТП, в котором травмы получили 4 человека.

По предварительным данным, 48‑летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», который двигался со стороны Елизова в направлении посёлка Сокоч, при обгоне грузовика «Хино Рангер» с 49‑летним водителем за рулем выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «Тракс», которым управлял 61‑летний мужчина. От удара «Тойоту Ленд Крузер Прадо» отбросило на обгоняемый «Хино Рангер».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира «Тойоты Ленд Крузер Прадо» — мужчины 60, 41 и 34 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.