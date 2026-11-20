Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. С приходом холодов привычные маршруты и рабочие будни могут стать источником риска: в общественном транспорте, магазинах и офисах вирусы распространяются особенно быстро. В замкнутых пространствах патогены передаются воздушно‑капельным и контактным путями, и порой достаточно одного прикосновения к поручню или общей поверхности, чтобы микробы попали на слизистые.

Но снизить вероятность заражения вполне реально: достаточно соблюдать несложные правила профилактики.

В местах с высокой проходимостью риск контакта с возбудителями инфекций резко возрастает. Чтобы защитить себя:

Не трогайте лицо немытыми руками. Поручни в автобусах, ручки дверей и корзины в супермаркетах – настоящие «накопители» микроорганизмов: за день их касаются сотни людей. Прикосновение к глазам, носу или рту буквально открывает вирусам прямой путь в организм.

Обрабатывайте руки антисептиком или антибактериальными салфетками. Сделайте это сразу после выхода из транспорта или магазина – такая простая мера заметно снижает риск заражения.

Соблюдайте дистанцию. Если рядом в автобусе или в очереди стоит человек с признаками простуды – кашляет, чихает, выглядит нездоровым, – постарайтесь по возможности отойти на безопасное расстояние.

Офис тоже может стать зоной риска, если не соблюдать элементарные меры предосторожности. Эффективная профилактика здесь строится на регулярной уборке и контроле микроклимата:

Чаще проветривайте помещение. Свежий воздух помогает снизить концентрацию вирусов и бактерий в воздухе. Достаточно открывать окна на 10–15 минут каждые два часа – даже в морозную и ветреную камчатскую погоду.

Протирайте рабочие поверхности. Клавиатура, мышь, телефон – эти предметы постоянно контактируют с руками и накапливают огромное количество микробов. Ежедневная обработка дезинфицирующими салфетками существенно снижает риски.

Соблюдайте респираторный этикет. Если вы или коллега почувствовали недомогание, при чихании и кашле обязательно прикрывайте рот и нос салфеткой. Это простое действие защищает окружающих от распространения инфекции.

Оставайтесь дома при первых симптомах болезни. Выход на работу в болезненном состоянии не только замедляет собственное выздоровление и повышает риск осложнений, но и подвергает опасности весь коллектив.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, что сезон простуд – не повод менять привычный ритм жизни, но хороший повод внимательнее относиться к личной гигиене и уважать здоровье окружающих. Простые и регулярные меры профилактики помогают пройти холодный период без болезней и приёма лишних лекарств.