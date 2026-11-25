Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Почти в каждой домашней аптечке есть привычные таблетки от головной или зубной боли или высокой температуры. Такие препараты называют нестероидными противовоспалительными средствами, и мы привыкли относится к ним, как к чему-то безобидному. Однако бесконтрольный приём этих лекарств – одна из самых частых причин так называемых «лекарственных» гастритов, эрозий и даже язвы желудка.

Обезболивающие блокируют простагландины – вещества, которые отвечают не только за развитие боли и воспаления, но и за выработку защитной слизи. Именно эта слизь оберегает стенки желудка от собственной соляной кислоты. Когда защита ослабевает, агрессивная среда начинает разъедать слизистую оболочку.

Важный нюанс, о котором мало кто знает: вред ЖКТ наносится не только от контакта таблетки со стенкой желудка, но и через кровь. Поэтому свечи и инъекции с обезболивающим действием действуют на пищеварительную систему точно так же, как и пероральные формы.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы снять боль и при этом не навредить желудку:

Не принимать таблетки натощак. Строго соблюдать назначенную дозировку и курс. Уточнить у врача, нужны ли гастропротекторы – препараты, защищающие слизистую. Проявлять особую осторожность, если проблемы с ЖКТ уже были или имеются. Искать причину боли, а не заглушать её обезболивающими снова и снова.

Медики напоминают: обезболивающие созданы для помощи в острых ситуациях, но обращаться с ними нужно аккуратно. Внимательное чтение инструкции, отказ от самолечения и своевременная консультация со специалистом помогут сохранить здоровье не только в целом, но и конкретно вашего желудка.