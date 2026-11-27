Многие заболевания пищеварительной системы долгое время развиваются без боли и выраженного дискомфорта. Именно поэтому важно не только обращать внимание на тревожные симптомы, но и своевременно проходить профилактические обследования.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют уделять особое внимание здоровью желудка и кишечника в следующих случаях:

Возраст старше 40 лет. В этом возрасте в рамках диспансеризации начинается регулярный скрининг колоректального рака. При наличии показаний врач может назначить колоноскопию или гастроскопию.

Наследственность. Если у близких родственников выявляли злокачественные опухоли желудка или кишечника, профилактические обследования могут потребоваться в более раннем возрасте.

Длительный приём лекарств. Некоторые обезболивающие и противовоспалительные препараты повышают риск повреждения слизистой желудка, а антикоагулянты — риск кровотечений.

Поводом для внепланового обращения к гастроэнтерологу должны стать регулярная изжога, тяжесть и вздутие после еды, нарушения стула, болезненное глотание, снижение аппетита и беспричинная потеря веса. При появлении крови в стуле необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Перед посещением специалиста не стоит самостоятельно сдавать многочисленные анализы. Достаточно взять результаты предыдущих обследований, составить список принимаемых лекарств и понаблюдать за тем, какие продукты вызывают дискомфорт.

Профилактические обследования помогают выявлять заболевания пищеварительной системы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Не стоит ждать появления боли — индивидуальный план диагностики поможет составить врач.