Кофе долгое время считался одним из главных врагов пищеварительной системы. Однако для большинства здоровых людей умеренное употребление этого напитка безопасно. Главное — учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать несколько простых правил.

В кофейных зёрнах содержатся кофеин, органические кислоты, полифенолы и другие биологически активные вещества. Они стимулируют выработку желудочного сока, активизируют моторику кишечника и способствуют сокращению желчного пузыря.

Один из распространённых мифов заключается в том, что кофе натощак способен повредить слизистую желудка и вызвать гастрит. Однако сам по себе напиток не считается причиной развития гастрита или язвенной болезни. При этом у людей с повышенной чувствительностью он может вызывать тошноту, тяжесть и неприятные ощущения в животе.

С осторожностью к кофе следует относиться людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Напиток может усиливать изжогу и кислый привкус во рту. При синдроме раздражённого кишечника кофе способен провоцировать спазмы, вздутие и учащённый стул.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют придерживаться нескольких правил, которые помогут сделать употребление кофе более комфортным для пищеварения:

Соблюдайте умеренность. Для большинства здоровых взрослых допустимо употребление до 400 мг кофеина в сутки. Это примерно три-четыре чашки кофе в зависимости от крепости и объёма.

Пейте кофе после еды, если напиток натощак вызывает неприятные ощущения.

Избегайте слишком горячих напитков, ограничьте количество сахара и жирных сливок.

Ориентируйтесь на собственное самочувствие. При появлении дискомфорта уменьшите количество кофе или попробуйте напиток без кофеина.

При обострении хронических заболеваний пищеварительной системы возможность употребления кофе лучше обсудить с лечащим врачом.

Полностью отказываться от любимого напитка при хорошем самочувствии необязательно. Однако если после каждой чашки появляются изжога, боль в животе или нарушения стула, стоит обратиться к гастроэнтерологу.