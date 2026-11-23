Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Фельдшерский здравпункт в посёлке Начики продолжит работу – планы о его закрытии сняты с повестки.

Как сообщил на оперативном заседании заместитель председателя правительства –министр здравоохранения региона Александр Нохрин, прежнее руководство Елизовской районной больницы планировало закрыть пункт, не согласовав это решение с краевым минздравом.

После появления информации о возможной ликвидации здравпункта новый руководитель райбольницы Сергей Аириней выехал в посёлок и провёл встречу с медработниками. По словам Александра Нохрина, все приказы предыдущего руководства медучреждения были отменены.

«Действия были абсурдны, нелогичны, не согласованы с министерством здравоохранения», – сказал глава минздрава.

Теперь жители Начиков смогут и дальше получать необходимую медицинскую помощь в местном фельдшерском пункте.