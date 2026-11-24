Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. В Камчатскую краевую детскую больницу поставили четыре современных наркозных аппарата «Орфей‑М» отечественного производства. Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Новость по теме Лучшее в РФ медоборудование закупили в новую Камчатскую краевую больницу

Как рассказал главный врач медучреждения Валентин Савченко, аппараты разместили в ключевых подразделениях больницы: в экстренной операционной, операционной детской хирургии, ЛОР‑операционной, а также в отделении анестезиологии‑реанимации и интенсивной терапии. Производитель техники – петербургская компания «Красногвардеец».

Специалисты подчёркивают: качественная анестезия – обязательное условие для успешного проведения операций. Новое оборудование позволит оказывать высокотехнологичную помощь даже в самых сложных клинических случаях. По словам главврача, поступление аппаратов укрепит техническую базу больницы и поможет создать максимально безопасные условия для анестезиологического пособия и хирургических вмешательств у маленьких пациентов.

Напомним, нацпроект «Семья» стартовал в России 1 января 2025 года как продолжение нацпроекта «Демография» и рассчитан до 2030 года. Его ключевые цели – поддержка семей с детьми, рост рождаемости и укрепление семейных ценностей.