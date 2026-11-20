Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. Тошнота, боль в животе, диарея и температура – с такими симптомами многие по привычке первым делом открывают домашнюю аптечку с антибиотиками. Однако специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупреждают: при большинстве острых кишечных расстройств и пищевых отравлений антибактериальные препараты не только не помогут, но и способны серьёзно ухудшить течение болезни.

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Дело в том, что проблемы с пищеварением вызывают разные причины, и бактерии среди них – далеко не главные. Примерно 70–80% острых кишечных инфекций спровоцированы вирусами: ротавирусом, норовирусом, энтеровирусом. На них антибиотики не действуют вовсе. Частая причина отравлений несвежими продуктами – не живые бактерии, а токсины, которые микроорганизмы уже успели выделить в еду; препарат нейтрализовать их не в состоянии. Даже когда возбудителем действительно оказывается бактерия, например сальмонелла, лёгкие и среднетяжёлые формы здоровый организм способен победить самостоятельно при правильной поддерживающей терапии. Антибиотики при кишечных инфекциях назначает врач строго по показаниям.

Вместо поиска «волшебной таблетки» специалисты советуют сосредоточиться на мерах, которые действительно работают. Главная опасность при любой острой кишечной инфекции и отравлении – быстрое обезвоживание из‑за потери жидкости и солей.

Чтобы безопасно пережить болезнь, следуйте простым шагам:

Не допускайте обезвоживания. Пейте чистую воду небольшими порциями– по несколько глотков каждые 5–10 минут.

Придерживайтесь щадящей диеты. В первые сутки при отсутствии аппетита не заставляйте себя есть. По мере улучшения состояния вводите в рацион рисовую или овсяную кашу на воде, нежирные бульоны, печёные яблоки и сухари из белого хлеба.

Своевременно обращайтесь к врачу. Вызывайте скорую медицинскую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса, появилась неукротимая рвота или сильная боль в животе, кровь в стуле, а также если заболели ребёнок, беременная женщина или пожилой человек.

Внимательное отношение к сигналам своего организма и отказ от самолечения – лучший способ безопасно перенести болезнь. При любых тревожных симптомах не откладывайте обращение за медицинской помощью.