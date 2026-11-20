Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. Тошнота, боль в животе, диарея и температура – с такими симптомами многие по привычке первым делом открывают домашнюю аптечку с антибиотиками. Однако специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупреждают: при большинстве острых кишечных расстройств и пищевых отравлений антибактериальные препараты не только не помогут, но и способны серьёзно ухудшить течение болезни.
Вместо поиска «волшебной таблетки» специалисты советуют сосредоточиться на мерах, которые действительно работают. Главная опасность при любой острой кишечной инфекции и отравлении – быстрое обезвоживание из‑за потери жидкости и солей.
Чтобы безопасно пережить болезнь, следуйте простым шагам:
- Не допускайте обезвоживания. Пейте чистую воду небольшими порциями– по несколько глотков каждые 5–10 минут.
- Придерживайтесь щадящей диеты. В первые сутки при отсутствии аппетита не заставляйте себя есть. По мере улучшения состояния вводите в рацион рисовую или овсяную кашу на воде, нежирные бульоны, печёные яблоки и сухари из белого хлеба.
- Своевременно обращайтесь к врачу. Вызывайте скорую медицинскую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса, появилась неукротимая рвота или сильная боль в животе, кровь в стуле, а также если заболели ребёнок, беременная женщина или пожилой человек.
Внимательное отношение к сигналам своего организма и отказ от самолечения – лучший способ безопасно перенести болезнь. При любых тревожных симптомах не откладывайте обращение за медицинской помощью.