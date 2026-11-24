Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Фраза «все болезни от нервов» особенно актуальна для желудочно‑кишечного тракта: связь между эмоциями и работой ЖКТ – не миф, а подтверждённая биологией реальность. В стенках пищеварительной системы расположены миллионы нервных окончаний, которые непрерывно обмениваются сигналами с головным мозгом. Поэтому сильный стресс нередко даёт о себе знать вполне ощутимыми симптомами – от изжоги и спазмов до диареи или запоров.

Что именно происходит с ЖКТ во время стресса:

Меняется кровоснабжение. В стрессовой ситуации кровь перераспределяется к мышцам и сердцу, а кровоток к органам пищеварения снижается. Из‑за этого уменьшается выработка защитной слизи в желудке и кишечнике – слизистая становится уязвимее.

Нарушается моторика. Стресс сбивает естественный ритм сокращений кишечника: он может работать слишком активно либо, наоборот, «замирать». Отсюда – боли, вздутие, диарея или запоры.

Страдает микрофлора. Хроническое напряжение меняет состав микробиома кишечника, из‑за чего снижается местный иммунитет и хуже усваиваются витамины.

Сбивается пищевое поведение. Усталость и тревога нередко подталкивают к выбору «утешительной» еды, которая тяжелее для пищеварения.

Полностью исключить стрессовые ситуации из жизни невозможно, но можно научиться снижать их влияние на организм. Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики советуют начать с нескольких простых ежедневных привычек:

Не ешьте на эмоциях. Если чувствуете сильное раздражение или тревогу, отложите приём пищи на 10–15 минут: сделайте несколько глубоких вдохов, выпейте стакан тёплой воды и дайте себе время успокоиться.

Соблюдайте режим сна. Полноценный отдых помогает нормализовать работу гормонов, регулирующих и стресс, и чувство насыщения, а нервной системе – восстанавливаться.

Добавьте умеренную физическую активность. Прогулка на свежем воздухе, скандинавская ходьба, плавание или катание на лыжах не только улучшают моторику кишечника, но и помогают организму быстрее справляться с избытком кортизола.

Освойте техники расслабления. Тёплый душ, чтение, любимое хобби или спокойная прогулка перед сном помогают переключиться из режима «тревога» в режим «отдых».

Забота о пищеварении – это не только про рацион. Иногда лучшее, что можно сделать для спокойного желудка, – вовремя отложить дела, выключить телефон и просто дать себе отдохнуть.